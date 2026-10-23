Gartner Aktie

Gartner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887957 / ISIN: US3666511072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Gartner-Anlage? 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Gartner gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Gartner-Aktie statt. Der Schlusskurs der Gartner-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 324,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,082 Gartner-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Gartner-Aktie auf 234,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 722,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,76 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Gartner einen Börsenwert von 13,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gartner Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Gartner Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gartner Inc. 205,90 -0,91% Gartner Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen