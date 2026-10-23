Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|Lukrative Gartner-Anlage?
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Gartner-Aktie statt. Der Schlusskurs der Gartner-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 324,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,082 Gartner-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Gartner-Aktie auf 234,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 722,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,76 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Gartner einen Börsenwert von 13,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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