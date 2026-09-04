Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|Rentable Gartner-Anlage?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gartner von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Gartner-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 91,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,094 Gartner-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 213,78 USD, da sich der Wert eines Gartner-Anteils am 03.09.2026 auf 195,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 113,78 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Gartner belief sich zuletzt auf 11,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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