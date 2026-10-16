S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Gartner-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Gartner-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 354,94 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Gartner-Aktie investierten, hätten nun 0,282 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 207,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,59 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Gartner einen Börsenwert von 12,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at