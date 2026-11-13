S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Gartner-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Gartner-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 414,50 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Gartner-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,413 Gartner-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 190,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 460,41 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 53,96 Prozent.

Gartner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at