GE Aerospace Aktie
WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013
|Investmentbeispiel
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 145,80 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investierten, hätten nun 68,586 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 316,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 740,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117,40 Prozent vermehrt.
GE Aerospace (ex General Electric) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 326,66 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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