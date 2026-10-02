S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie letztlich bei 137,36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,728 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 312,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 227,42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 127,42 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von GE Aerospace (ex General Electric) belief sich jüngst auf 324,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at