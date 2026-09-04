GE Aerospace Aktie
WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013
|Langfristige Investition
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GE Aerospace (ex General Electric)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 145,11 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,915 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Die gehaltenen GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien wären am 03.09.2026 22 981,63 USD wert, da der Schlussstand 333,48 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 129,82 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte GE Aerospace (ex General Electric) einen Börsenwert von 341,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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