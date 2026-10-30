GE Aerospace Aktie
WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013
|Rentable GE Aerospace (ex General Electric)-Investition?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 135,51 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,380 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien im Depot. Die gehaltenen GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile wären am 29.10.2026 2 310,20 USD wert, da der Schlussstand 313,05 USD betrug. Mit einer Performance von +131,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der GE Aerospace (ex General Electric)-Wert an der Börse wurde auf 322,65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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