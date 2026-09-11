S&P 500-Titel GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GE HealthCare Technologies von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen GE HealthCare Technologies-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 11.09.2025 wurde die GE HealthCare Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die GE HealthCare Technologies-Anteile bei 77,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,283 GE HealthCare Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des GE HealthCare Technologies-Papiers auf 64,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GE HealthCare Technologies belief sich zuletzt auf 29,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at