GE HealthCare Technologies Aktie
WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076
|GE HealthCare Technologies-Anlage
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GE HealthCare Technologies von vor einem Jahr angefallen
Am 11.09.2025 wurde die GE HealthCare Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die GE HealthCare Technologies-Anteile bei 77,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,283 GE HealthCare Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des GE HealthCare Technologies-Papiers auf 64,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von GE HealthCare Technologies belief sich zuletzt auf 29,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE HealthCare Technologies
Analysen zu GE HealthCare Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GE HealthCare Technologies
|55,23
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.