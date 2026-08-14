S&P 500-Titel GE HealthCare Technologies-Aktie: Wäre eine Investition in GE HealthCare Technologies von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Wer vor Jahren in GE HealthCare Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.08.2025 wurde die GE HealthCare Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 73,66 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die GE HealthCare Technologies-Aktie investierten, hätten nun 135,759 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 10 017,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,18 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete GE HealthCare Technologies eine Marktkapitalisierung von 32,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at