Generac Holdings Aktie

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WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044

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Frühe Investition 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Generac-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Generac eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Generac-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Generac-Anteile bei 107,41 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Generac-Aktie investiert hat, hat nun 9,310 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Generac-Aktie auf 198,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 843,87 USD wert. Mit einer Performance von +84,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Generac zuletzt 11,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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