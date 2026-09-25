Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|Frühe Investition
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Generac-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Generac-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Generac-Anteile bei 107,41 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Generac-Aktie investiert hat, hat nun 9,310 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Generac-Aktie auf 198,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 843,87 USD wert. Mit einer Performance von +84,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Generac zuletzt 11,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Generac Holdings Inc
|
16:04
|S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Generac-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Milliardendeal mit Amazon treibt Generac-Aktie nach oben (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Generac-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Generac Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Generac Holdings Inc
|182,65
|5,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.