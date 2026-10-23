Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|Profitable Generac-Investition?
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Generac von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 23.10.2023 wurden Generac-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 88,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 113,250 Generac-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 21 293,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,02 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 112,93 Prozent gleich.
Generac wurde am Markt mit 11,99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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