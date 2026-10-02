S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Generac von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Generac eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 02.10.2021 wurde die Generac-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 404,95 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Generac-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,694 Anteile im Depot. Die gehaltenen Generac-Anteile wären am 01.10.2026 5 134,21 USD wert, da der Schlussstand 207,91 USD betrug. Mit einer Performance von -48,66 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Generac belief sich zuletzt auf 12,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at