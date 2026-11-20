Wer vor Jahren in Generac-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Generac-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Generac-Papiers betrug an diesem Tag 113,95 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Generac-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,878 Generac-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Generac-Papiers auf 205,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179,98 USD wert. Das entspricht einem Plus von 79,98 Prozent.

Insgesamt war Generac zuletzt 12,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at