Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|Langfristige Investition
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Generac-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Generac-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Generac-Papiers betrug an diesem Tag 113,95 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Generac-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,878 Generac-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Generac-Papiers auf 205,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179,98 USD wert. Das entspricht einem Plus von 79,98 Prozent.
Insgesamt war Generac zuletzt 12,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Generac Holdings Inc
|
20.11.26
|S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Generac-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.11.26
|Anleger warten auf Impulse: S&P 500 pendelt am Nachmittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
13.11.26
|S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Generac von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 startet im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Generac-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Verlust hätte ein Generac-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Generac Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Generac Holdings Inc
|175,00
|-6,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.