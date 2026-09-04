S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Generac von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Generac-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Generac-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 453,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,204 Generac-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 403,35 USD, da sich der Wert einer Generac-Aktie am 03.09.2026 auf 183,02 USD belief. Das entspricht einem Minus von 59,67 Prozent.

Generac wurde am Markt mit 10,65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at