Bei einem frühen Investment in Generac-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Generac-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Generac-Papier bei 433,15 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Generac-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,309 Generac-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 470,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 203,99 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 52,91 Prozent.

Generac war somit zuletzt am Markt 12,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at