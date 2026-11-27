Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|Generac-Investment im Blick
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Generac von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Generac-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Generac-Papier bei 433,15 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Generac-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,309 Generac-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 470,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 203,99 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 52,91 Prozent.
Generac war somit zuletzt am Markt 12,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Generac Holdings Inc
|
27.11.26
|S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Generac von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
20.11.26
|S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Generac-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.11.26
|Anleger warten auf Impulse: S&P 500 pendelt am Nachmittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
13.11.26
|S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Generac von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 startet im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Generac-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Generac Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Generac Holdings Inc
|199,60
|7,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.