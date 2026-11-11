General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|Rentable General Dynamics-Anlage?
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Dynamics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 11.11.2016 wurde das General Dynamics-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die General Dynamics-Aktie an diesem Tag 168,55 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hat, hat nun 0,593 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 367,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +118,00 Prozent.
Zuletzt verbuchte General Dynamics einen Börsenwert von 97,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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