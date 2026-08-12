S&P 500-Titel General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Dynamics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren General Dynamics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden General Dynamics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des General Dynamics-Papiers betrug an diesem Tag 199,17 USD. Bei einem General Dynamics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,208 General Dynamics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (391,89 USD), wäre das Investment nun 19 676,16 USD wert. Damit wäre die Investition um 96,76 Prozent gestiegen.

General Dynamics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 107,28 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at