General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|Rentable General Dynamics-Anlage?
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Dynamics von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem General Dynamics-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 198,16 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das General Dynamics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,464 General Dynamics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 374,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 898,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,99 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von General Dynamics belief sich jüngst auf 100,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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