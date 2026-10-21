General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|Lohnende General Dynamics-Investition?
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel General Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Dynamics von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden General Dynamics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 340,69 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,294 General Dynamics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 101,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 344,44 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,10 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von General Dynamics belief sich zuletzt auf 92,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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