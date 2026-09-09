S&P 500-Titel General Mills-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Mills-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das General Mills-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die General Mills-Anteile bei 66,15 USD. Bei einem General Mills-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,512 General Mills-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,98 USD, da sich der Wert eines General Mills-Papiers am 08.09.2026 auf 37,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,02 Prozent verringert.

Der Marktwert von General Mills betrug jüngst 20,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at