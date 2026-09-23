General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
|General Mills-Investment im Blick
|
23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Titel General Mills-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Mills von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der General Mills-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die General Mills-Anteile bei 64,65 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 154,679 General Mills-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 5 483,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,45 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 45,17 Prozent.
Jüngst verzeichnete General Mills eine Marktkapitalisierung von 18,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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