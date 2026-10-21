S&P 500-Titel General Mills-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Mills von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in General Mills eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 21.10.2016 wurde das General Mills-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 60,71 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die General Mills-Aktie investierten, hätten nun 1,647 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 33,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,07 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 44,93 Prozent.

Der Börsenwert von General Mills belief sich zuletzt auf 17,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at