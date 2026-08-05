General Mills Aktie

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WKN: 853862 / ISIN: US3703341046

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Langfristige Investition 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in General Mills von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen General Mills-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das General Mills-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,15 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die General Mills-Aktie investiert, befänden sich nun 20,346 General Mills-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,19 USD gerechnet, wäre die Investition nun 736,32 USD wert. Das entspricht einem Minus von 26,37 Prozent.

General Mills wurde am Markt mit 19,22 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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