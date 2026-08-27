S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem General Motors-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 49,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,008 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen General Motors-Anteile wären am 26.08.2026 173,35 USD wert, da der Schlussstand 86,33 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 73,35 Prozent.

Jüngst verzeichnete General Motors eine Marktkapitalisierung von 75,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at