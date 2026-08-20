S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in General Motors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden General Motors-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 33,12 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die General Motors-Aktie investiert, befänden sich nun 301,932 General Motors-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 84,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 652,17 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 156,52 Prozent.

General Motors wurde am Markt mit 73,38 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at