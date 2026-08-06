S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Genuine Parts von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Genuine Parts-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Genuine Parts-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Genuine Parts-Anteile an diesem Tag bei 124,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80,463 Genuine Parts-Aktien im Depot. Die gehaltenen Genuine Parts-Papiere wären am 05.08.2026 10 566,46 USD wert, da der Schlussstand 131,32 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,66 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Genuine Parts betrug jüngst 18,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at