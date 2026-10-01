S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Genuine Parts von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Genuine Parts-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Genuine Parts-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 121,82 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,209 Genuine Parts-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 125,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 032,18 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,22 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Genuine Parts zuletzt 17,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at