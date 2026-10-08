Genuine Parts Aktie
WKN: 858406 / ISIN: US3724601055
|Genuine Parts-Investmentbeispiel
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Genuine Parts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Genuine Parts-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 98,27 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Genuine Parts-Aktie investiert, befänden sich nun 101,760 Genuine Parts-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 125,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 761,78 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 27,62 Prozent.
Der Börsenwert von Genuine Parts belief sich zuletzt auf 17,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genuine Parts Co.
Analysen zu Genuine Parts Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Genuine Parts Co.
|112,90
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX fester -- Erholungstendenzen an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notiert. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.