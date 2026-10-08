S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Genuine Parts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Genuine Parts gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Genuine Parts-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 98,27 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Genuine Parts-Aktie investiert, befänden sich nun 101,760 Genuine Parts-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 125,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 761,78 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 27,62 Prozent.

Der Börsenwert von Genuine Parts belief sich zuletzt auf 17,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at