Genuine Parts Aktie
WKN: 858406 / ISIN: US3724601055
|Langfristige Performance
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Genuine Parts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Genuine Parts-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 87,67 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Genuine Parts-Aktie investierten, hätten nun 1,141 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,18 USD, da sich der Wert einer Genuine Parts-Aktie am 04.11.2026 auf 126,40 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,18 Prozent angezogen.
Genuine Parts wurde am Markt mit 17,10 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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