S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Genuine Parts von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Genuine Parts gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Genuine Parts-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 128,63 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Genuine Parts-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,774 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 970,07 USD, da sich der Wert eines Genuine Parts-Papiers am 21.10.2026 auf 124,78 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -2,99 Prozent.

Insgesamt war Genuine Parts zuletzt 16,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at