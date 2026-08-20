Genuine Parts Aktie
WKN: 858406 / ISIN: US3724601055
|Profitabler Genuine Parts-Einstieg?
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Genuine Parts von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Genuine Parts-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Genuine Parts-Aktie bei 136,99 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Genuine Parts-Aktie investierten, hätten nun 7,300 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 134,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 982,12 USD wert. Damit wäre die Investition 1,79 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Genuine Parts eine Marktkapitalisierung von 18,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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