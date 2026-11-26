Wer vor Jahren in Genuine Parts-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Genuine Parts-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 132,38 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Genuine Parts-Aktie investiert, befänden sich nun 0,755 Genuine Parts-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93,58 USD, da sich der Wert eines Genuine Parts-Papiers am 25.11.2026 auf 123,88 USD belief. Damit wäre die Investition 6,42 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Genuine Parts belief sich zuletzt auf 16,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at