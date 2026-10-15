S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Genuine Parts von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Genuine Parts-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Genuine Parts-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Genuine Parts-Aktie bei 133,55 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Genuine Parts-Aktie investiert hat, hat nun 0,749 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Genuine Parts-Aktie auf 131,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,56 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,44 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Genuine Parts eine Börsenbewertung in Höhe von 18,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at