Genuine Parts Aktie

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WKN: 858406 / ISIN: US3724601055

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Lohnende Genuine Parts-Anlage? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Genuine Parts-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Genuine Parts-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Genuine Parts-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 146,35 USD wert. Bei einem Genuine Parts-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,683 Genuine Parts-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 128,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,02 Prozent verringert.

Genuine Parts war somit zuletzt am Markt 17,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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