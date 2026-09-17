Genuine Parts Aktie

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WKN: 858406 / ISIN: US3724601055

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Lohnendes Genuine Parts-Investment? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Genuine Parts von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Genuine Parts-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Genuine Parts-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Genuine Parts-Anteile bei 139,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 71,824 Genuine Parts-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 374,42 USD, da sich der Wert einer Genuine Parts-Aktie am 16.09.2026 auf 130,52 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,26 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Genuine Parts betrug jüngst 18,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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