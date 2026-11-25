Bei einem frühen Investment in Global Payments-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Global Payments-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Global Payments-Anteile bei 72,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 138,715 Global Payments-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 078,10 USD, da sich der Wert eines Global Payments-Papiers am 24.11.2026 auf 94,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,78 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Global Payments einen Börsenwert von 24,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at