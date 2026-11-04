Global Payments Aktie

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WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028

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Frühe Investition 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Global Payments-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Global Payments-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Global Payments-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 79,96 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Global Payments-Aktie investierten, hätten nun 125,063 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 98,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 256,13 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,56 Prozent angezogen.

Global Payments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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