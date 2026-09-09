Global Payments Aktie

Global Payments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028

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Performance unter der Lupe 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Global Payments-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Global Payments-Investment gewesen.

Am 09.09.2025 wurden Global Payments-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Global Payments-Aktie bei 86,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Global Payments-Aktie investiert, befänden sich nun 1,151 Global Payments-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 102,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,89 Prozent.

Insgesamt war Global Payments zuletzt 24,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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