Global Payments Aktie

Global Payments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Global Payments von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Global Payments-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 23.09.2021 wurde die Global Payments-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 163,98 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,983 Global Payments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 170,14 USD, da sich der Wert einer Global Payments-Aktie am 22.09.2026 auf 84,78 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,30 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Global Payments betrug jüngst 22,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Global Payments Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Global Payments Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Global Payments Inc. 73,20 -0,54% Global Payments Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt im Donnerstagshandel zu, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen