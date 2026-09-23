S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Global Payments von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Global Payments-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 23.09.2021 wurde die Global Payments-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 163,98 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,983 Global Payments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 170,14 USD, da sich der Wert einer Global Payments-Aktie am 22.09.2026 auf 84,78 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,30 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Global Payments betrug jüngst 22,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at