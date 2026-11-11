S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Global Payments-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Global Payments eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Global Payments-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 109,18 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Global Payments-Aktie investierten, hätten nun 0,916 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,05 USD, da sich der Wert eines Global Payments-Papiers am 10.11.2026 auf 101,59 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 6,95 Prozent.

Der Börsenwert von Global Payments belief sich zuletzt auf 25,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at