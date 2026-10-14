Global Payments Aktie

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WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028

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Global Payments-Investition im Blick 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Global Payments von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Global Payments-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Global Payments-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Global Payments-Papier letztlich bei 113,04 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Global Payments-Aktie investierten, hätten nun 88,464 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 7 243,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81,88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27,57 Prozent vermindert.

Der Global Payments-Wert an der Börse wurde auf 21,54 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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