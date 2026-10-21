Global Payments Aktie
WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028
|Lohnender Global Payments-Einstieg?
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Global Payments von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Global Payments-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 159,99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Global Payments-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,625 Global Payments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (84,82 USD), wäre die Investition nun 53,02 USD wert. Das entspricht einem Minus von 46,98 Prozent.
Global Payments war somit zuletzt am Markt 22,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Global Payments Inc.
Analysen zu Global Payments Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Global Payments Inc.
|75,40
|1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.