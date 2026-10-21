S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Global Payments von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Global Payments-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Global Payments-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 159,99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Global Payments-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,625 Global Payments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (84,82 USD), wäre die Investition nun 53,02 USD wert. Das entspricht einem Minus von 46,98 Prozent.

Global Payments war somit zuletzt am Markt 22,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at