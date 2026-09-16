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WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029

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Globe Life-Investment im Blick 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Globe Life-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Globe Life-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 109,90 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Globe Life-Aktie investierten, hätten nun 90,992 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Globe Life-Papiers auf 173,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 767,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,68 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Globe Life belief sich zuletzt auf 13,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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