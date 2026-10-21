S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 21.10.2021 wurde die Globe Life-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 93,37 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Globe Life-Aktie investierten, hätten nun 10,710 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 817,71 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Anteils am 20.10.2026 auf 169,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,77 Prozent erhöht.

Globe Life wurde am Markt mit 12,91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at