S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Globe Life-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Globe Life-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Globe Life-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63,37 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 157,803 Globe Life-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (156,99 USD), wäre das Investment nun 24 773,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 147,74 Prozent vermehrt.

Globe Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at