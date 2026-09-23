Globe Life Aktie
WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029
|Globe Life-Investmentbeispiel
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Globe Life von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Globe Life-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Globe Life-Anteile an diesem Tag bei 89,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,124 Globe Life-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 169,43 USD gerechnet, wäre die Investition nun 190,37 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 190,37 USD entspricht einer Performance von +90,37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Globe Life belief sich zuletzt auf 13,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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