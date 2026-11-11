Globe Life Aktie
WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029
|Frühes Investment
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Globe Life-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Globe Life-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 116,64 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,573 Globe Life-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Globe Life-Papiere wären am 10.11.2026 1 401,41 USD wert, da der Schlussstand 163,46 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 40,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Globe Life belief sich zuletzt auf 12,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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