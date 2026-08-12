Globe Life Aktie
WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029
|Performance im Blick
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Globe Life von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Globe Life-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 139,74 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Globe Life-Aktie investiert hat, hat nun 0,716 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,55 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Papiers am 11.08.2026 auf 181,04 USD belief. Damit wäre die Investition um 29,55 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Globe Life belief sich jüngst auf 14,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Globe Life Inc
Analysen zu Globe Life Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Globe Life Inc
|154,20
|-1,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.