S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Globe Life von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Globe Life-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Globe Life-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 139,74 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Globe Life-Aktie investiert hat, hat nun 0,716 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,55 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Papiers am 11.08.2026 auf 181,04 USD belief. Damit wäre die Investition um 29,55 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Globe Life belief sich jüngst auf 14,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at