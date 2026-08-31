Grainger Aktie
WKN: 857498 / ISIN: US3848021040
|Profitable Grainger-Anlage?
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor 10 Jahren abgeworfen
Grainger-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 230,66 USD wert. Bei einem Grainger-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,434 Grainger-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 566,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 306,30 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 466,33 Prozent angewachsen.
Grainger wurde am Markt mit 61,59 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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